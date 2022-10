Ultime Notizie – Governo Meloni | buona accoglienza dai mercati | Borsa su e spread giù

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022)da parte deifinanziari per il. Nel primo giorno di effettiva operatività del nuovo esecutivo, e in attesa del doppio voto di fiducia di Camera e Senato, Piazza Affari chiude una seduta ampiamente positiva, con l’indice Ftse Mib in crescita dell’1,93% a 21.982 punti. Si tratta comunque di un andamento condiviso con il resto d’Europa. A spingere le quotazioni sono le indicazioni di una Fed più accomodante del previsto sul rialzo dei tassi e, soprattutto, il sostanzioso ribasso del prezzo del gas sotto i 100 euro al MWh (96 euro). Anche lotra Btp e Bund, il termometro per definizione del livello di fiducia dei, è restato per tutta la giornata inchiodato intorno a quota 225 punti, con un calo rispetto ai 233 ...