Ultime Notizie – Governo | la partita dei sottosegretari spacca Forza Italia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non c’è pace in. Ora la battaglia tra ‘ronzulliani’ e ‘governisti’ prosegue suie i vice ministri: numeri alla mano, dalle parti di Arcore contano di ottenere 7-9 caselle dall’alleato Giorgia Meloni. Il braccio di ferro è uscito allo scoperto oggi con l’intervista a ‘Repubblica’ di Giorgio Mulè, che ha sollevato il caso del ‘doppio incarico’ di Antonio Tajani e Annamaria Bernini, promossi ministri e ancora ai vertici del partito. Il vicepresidente della Camera ha posto la questione della opportunità di dimettersi, rispettivamente da coordinatore nazionale e ‘vice’. Una mossa che ha fatto emergere le tensioni e la lotta di potere tra le due correnti forziste. Sullo sfondo, raccontano, ci sarebbe la futura gestione del partito. Secondo alcuni azzurri le parole di Mulè, considerato un ‘indipendente’ (in ...

Il Sole 24 ORE

Ledi doValue, non solo crediti in sofferenza: la sfida è diversificare di Vittorio Carlini ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...TEMI: malore friuli malore guida trattore tarcento malore tarcentofriulitarcento sores fvgSi sente male alla guida di un mezzo a Tarcento, 40enne ricoverato d'... Ucraina ultime notizie. Mosca: abbiamo informazioni concrete su bomba sporca. Kiev: «Niente da ... (MI-LORENTEGGIO.COM – LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA) Su altre fonti Le ultime notizie in fatto di meteo lasciano ben sperare molti ...Dayane Mello non avrebbe alcuna intenzione di entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip. La modella si è scagliata contro il reality di Alfonso Signorini e di certo non l’ha mandata a dire!