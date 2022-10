Ufficiale la nuova squadra di Emery | torna in Premier League!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unayrescinde il contratto con il Villareal e lascia la Spagna. Lo rende noto la società attraverso un comunicato. Il Villareal specifica che la decisione è stata presa in modo unilaterale dal tecnico, che domani si sottoporrà alla conferenza stampa di rito. Il club ci tiene a ringraziare inoltre l’allenatore per i vari successi ottenuti con la, primo su tutti la vittoria della UEFA Europa League 2020/21.Villareal Aston Villa Unayha chiuso le trattative con l’Aston Villa e prenderà il posto di Steven Gerrard, esonerato dopo la sconfitta contro il Fulham.in Premier League dopo l’esperienza all’Arsenal nel 2018/19. Lo fa in unasicuramente meno blasonata ma che senz’altro ...

La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ora è invece ufficiale: Unai Emery passa dal Villarreal all'Aston Villa. Il club inglese ha infatti pagato la clausola di 6 milioni di euro per liberare il ...Nuovo appuntamento per quanto riguarda la formazione della prossima Italia under 15. Il ct Massimiliano Favo ha convocato i consueti 44 calciatori nati nel 2008, in questo caso militanti in squadre de ...