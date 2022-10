Udine | giovane sfregia una donna al volto | arrestato

Un, di 20 anni, è stato arrestato, dagli agenti delle Volanti della Questura di, per aver sfregiato una donna, e senza alcuna ragione apparente. L'aggressione è avvenuta in un appartamento ...commenta Aunè stato arrestato per aver sfregiato una donna al volto. Ilè entrato nell'appartamento della vittima colpendola violentemente, e senza alcun motivo, con una bottiglia di ...Un giovane, di 20 anni, è stato arrestato, dagli agenti delle Volanti della Questura di Udine, per aver sfregiato una donna. L'aggressione è avvenuta in un appartamento del ...A Udine un giovane è stato arrestato per aver sfregiato una donna al volto. Il giovane è entrato nell'appartamento della vittima colpendola violentemente, e senza alcun motivo, con una bottiglia di ve ...