(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Nessuno si lascerebbe ingannare” seintensificasse il conflitto inutilizzando il pretesto dell’uso da parte di Kiev di una “” menzionata dal governo russo: è quanto si legge in una nota congiunta di Parigi, Londra e Washington. L’account Twitter di Rt (nuova denominazione della Tv Russia Today) è stato oscurata in seguito a un ricorso legale.prosegue la sua offensiva, sul doppio versante militare ed economico. Il neo-ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura la Ue («punto di riferimento per l’Italia») e annuncia collaborazione per la pace in

La guerra dei cittadini normali che pagano per le speculazioni dei potenti 'No sanzioni alla Russia' , 'No armi all'' , 'No alla distruzione del tessuto economico e sociale per le speculazioni'...Lenotizie sulla guerra inin diretta I raid L'intelligence di Kiev a fornito la sua versione sugli attacchi . Gli invasori hanno usato 330 droni iraniani Shahed (dato fissato al 22 ... Ucraina ultime notizie. Nato, «accuse Mosca su bomba sporca Ucraina sono assurde» Per la Russia l'Ucraina potrebbe usare le scorie radioattive di Chernobyl per preparare un ordigno contro l'esercito del Cremlino. Le cancellerie occidentali ...