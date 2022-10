Ucraina ultime notizie Mosca | abbiamo informazioni concrete su bomba sporca Kiev | «Niente da nascondere»

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Nessuno si lascerebbe ingannare” seintensificasse il conflitto inutilizzando il pretesto dell’uso da parte didi una “” menzionata dal governo russo: è quanto si legge in una nota congiunta di Parigi, Londra e Washington. L’account Twitter di Rt (nuova denominazione della Tv Russia Today) è stato oscurata in seguito a un ricorso legale.prosegue la sua offensiva, sul doppio versante militare ed economico. Il neo-ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura la Ue («punto di riferimento per l’Italia») e annuncia collaborazione per la pace in