Ucraina ultime notizie Kiev | ?Onu e Aiea verifichino presunta preparazione bomba sporca Russi preparano difesa Kherson

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mosca prosegue la sua offensiva sull’, sul doppio versante militare ed economico.chiede auna verifica sulladi una». Il neo-ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura la Ue («punto di riferimento per l’Italia») e annuncia collaborazione per la pace in