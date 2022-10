Ucraina | Kiev | “Morti 67 940 soldati Russia”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 67.940 le perdite fra idelladal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 67.940 uomini, 2.590 carri armati, 5.295 mezzi corazzati, 1.673 sistemi d’artiglieria, 375 lanciarazzi multipli, 189 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 270 aerei, 245 elicotteri, 4.044 autoveicoli, 16 unità navali e 1.370 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha parlato della preoccupazione di Mosca in merito all'uso di armi radiologiche da parte dell'. Accuse chee l'Occidente hanno definito "palesemente false". Vengono definite "dirty bomb" quegli ordigni costruiti con esplosivo, ad esempio la dinamite, unito a materiale radioattivo: ...Lo ha detto il capo dell'intelligenceKyrylo Budanov alla Pravda. 'Posso solo dire che il ponte di Crimea è stato gravemente danneggiato. Questo ponte è uno dei simboli del mondo ...Israele ha fornito al governo di Kiev "informazioni di intelligence utili per colpire i droni iraniani" usati dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto un funzionario ucraino che ha voluto mantenere l ...Il cancelliere tedesco, in un'intervista a Repubblica, chiarisce la linea di Berlino di pieno sostegno a Kiev, ma allo stesso tempo precisa che quasi un terzo degli elettori tedeschi, indipendentement ...