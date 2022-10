Ucraina “bomba sporca” | di cosa si tratta

Leggi su zon

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In questi giorni ricorre molto la questione della cosiddetta “” che l’avrebbe intenzione di utilizzare per difendersi dagli attacchi russi. E’ quanto riferito da Sergey Shoigu, Ministro della Difesa in una telefonata alle controparti quali Turchia, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. Quello che si teme è che questo sia solo un pretesto per la Russia per dare il via ad un’escalation sulla base di armi nucleari. La controparte internazionale ha già dichiarato come falsa la possibilità dell’utilizzo di tale risorsa da parte dell’e lo stesso Presidente Zelensky ha smentito la stessa accusa. Ma nel dettaglio, cos’è quella che viene definita una “” o “dirty bomb”? Essa è unache oltre alle classiche sostanze esplosive, ...