Ucraina | amministrazione regionale | ' 6 civili uccisi nel Donetsk'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Kiev, 24 ott. (Adnkronos) - Seisono rimastie altri cinque feriti nella regione di, a seguito dei bombardamenti russi di ieri. Lo ha riferito il capo dell'militarePavlo Kyrilenko. "Il 23 ottobre - ha precisato su Telegram - si è saputo di seidella regione didai russi: tre a Kurdyumivka, due a Velyka Novosilka e uno a Bakhmut. Altre cinque persone sono rimaste ferite". Secondo Kyrilenko, dall'inizio dell'invasione della Federazione Russa nella regione di, in totale sono stati1.085e feriti 2.465. Allo stesso tempo, ha sottolineato che al momento è impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a ...

Estense.com

... l', a rimuovere tutto il personale russo dall'impianto e a interrompere qualsiasi tentativo di porre in modo sconsiderato e pericoloso la centrale nucleare sotto l'russa, che ..., il presidente francese: 'Una pace è possibile'. Mattarella: 'Guerra è sfida ai nostri ... Qual è la sua idea sulla Pubblica'Che è un fattore di competitività per il sistema ... Ucraina: “L'Amministrazione condanni l'aggressione russa” | estense.com Ferrara Kiev, 24 ott. (Adnkronos) – Sei civili sono rimasti uccisi e altri cinque feriti nella regione di Donetsk, a seguito dei bombardamenti russi di ieri. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione milita ...Mattia è tornato venerdì dalla Crimea. Qual è la prima cosa che ha fatto Facile, ha concesso un’intervista a Francesco De Maria per Ticinolive. Ne siamo molto fieri. Buona lettura a tutti! Francesco ...