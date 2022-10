(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ildiè unrusso e, in quanto tale,. Quando latornerà all’, questocesserà di esistere. Nessuno ne ha davvero bisogno”. Lo ha detto il capo dell’intelligenceKyrylo Budanov alla Pravda. “Posso solo dire che ildiè stato gravemente danneggiato. Questoè uno dei simboli del mondo russo – ha aggiunto – E anche l’incrociatore ‘Mosca’ è andato a fondo. Sono tutti segnali che indicano che questo regime è alla fine”.’ Droni Iran – Secondo quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, la...

Lo ha detto il capo dell'intelligenceKyrylo Budanov alla Pravda. 'Posso solo dire che il ponte di Crimea è stato gravemente danneggiato. Questo ponte è uno dei simboli del mondo ...Droni Iran - Secondo quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, la Russia 'continua a usare droni iraniani contro obiettivi in tutta l'' e '... Ucraina, 007 Kiev: "Ponte Crimea è simbolo Russia e sarà distrutto" "Il ponte di Crimea è un simbolo russo e, in quanto tale, sarà distrutto. Quando la Crimea tornerà all'Ucraina, questo ponte cesserà di esistere. Nessuno ne ha davvero bisogno". Lo ha detto il capo de ...