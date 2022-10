Twitter oscura l’account di Russia Today dopo un ricorso legale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il social networkha deciso diredel media statale russoin seguito a un. Cliccando sul link che porta aldi Rt si legge che il canale è stato reso irraggiungibile in una serie di paesi dell’Unione Europea (tra cui l’Italia) e in Gran Bretagna. RT è il primo canale russo completamente in digitale e fa parte di un network di media finanziati direttamente dal Cremlino.di RT è stato fermato in Italia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Irlanda, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Germania, Grecia, Romania, Olanda, Bulgaria, Austria, Lussemburgo, Lituania, Regno Unito, Danimarca, Croazia, Lettonia, Estonia, Cipro, Francia, Spagna, Belgio. Ieri ...

Agenzia ANSA

