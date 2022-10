Tv russa sospende anchorman | “Incitava a bruciare e annegare i bambini ucraini” Account dell’emittente bloccato anche in Italia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La tvRT (ex Russia Today) ha sospeso l'Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni cheno alla violenza contro la popolazione ucraina: lo ha reso noto su Twitter la capo redattrice dell'emittente, Margarita Simonyan L'articolo proviene da Firenze Post.

Subito dopo le dichiarazioni del presentatore russo, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i governi a bandire l'emittente. Kuleba ha pubblicato su Twitter un estratto ...1' DI LETTURA La tvRT (ex Russia Today) ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky per le sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina. Krasovsky, aveva fatto notare ieri il ministro ...Le autorità ucraine hanno comunicato che nelle ultime 24 ore sono piovuti missili per 20 volte in nove aree del Donetsk: nella comunità di Toretsk sei morti e cinque feriti. L'operatore del sistema el ...Cadono oggi otto mesi esatti dall’inizio dell’invasione russa, otto mesi di guerra all’Ucraina mentre partono i primi processi per violenza sessuale ai danni di civili da parte dell'esercito russo ...