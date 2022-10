Tutto ciò che c’è di sbagliato nelle parole di Mario Sconcerti sull’aggressione al “Franchi” di Firenze

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A volte basterebbe fermarsi a una ferma condanna davanti a episodi di violenza immortalati anche della telecamere. Immagini che parlano da sole, senza bisogno di ulteriori commenti e ricerche del classico “pelo nell’uovo”. Ma quanto accaduto domenica sera nel corso della trasmissione Pressing – in onda su Italia 1 al termine del posticipo serale di Serie A – è riuscito a travalicare questi che sono dei paletti ineludibili per chi fa del giornalismo, anchevesti di opinionista. E ancora una volta, a finire nel bel mezzo del ciclone delle polemiche è stato. LEGGI ANCHE > No, Fuori dal coro non chiude prima perché «è stato censurato» L’ex direttore, tra gli altri, de Il Corriere dello Sport, era ospite (in collegamento) di Massimo Callegari ed è stato chiamato a commentare quel che è accaduto sugli spalti del ...