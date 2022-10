Tutto al diavolo | Paola Barale gela la Venier | imbarazzo a Domenica In

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Protagonista indiscusso di Ballando con le stelle., una delle regine della televisione, si gode un grande momento di popolarità nel sabato sera di Rai1. Latorna aIn, nel corso di una puntata scoppiettante, per raccontarsi al grande pubblico. “Ballando è un programma creativo a 360 gradi. Ci sono le coreografie, gli outfit. Io lavoro con il mio stylist che poi presenta le idee al gruppo di lavoro di Milly. Lavorare con lei è meraviglioso, non le sfugge nulla”, dice la. E poi parla anche di Roly Maden. “Lui è il mio genere di uomo, peccato sia sposato”, aggiunge. “Ma che vogliono? Se uno sapesse ballare non andrebbe a Ballando con le stelle. Tutte queste aspettative mi mettono ansia”: con queste parole mette tutti in riga e a tacere. In passato la ...