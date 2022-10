Tu si que vales | Mammuccari offende Belen | il web si scatena!

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Teo Mammucaricon una parolina non proprio galante. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que. Oltre al siparietto simpatico con protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, al pubblico a casa non è passato inosservata un’affermazione di TeosuRodriguez. Tu L'articolo proviene da KontroKultura.