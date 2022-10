Troppa Luiss Roma per Sala Consilina | ko la squadra di Paternoster

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper la Diesel Tecnica che esce sconfitta dal Palacon il risultato di 98-65. I ragazzi di coachapprocciano bene alla gara e, trascinati da un immenso Gaye (27 pt a referto per lui), riescono a mettere anche il muso davanti durante i primi 10’ che terminano poi con il risultato di 24 pari. Nel secondo quarto lacapitolina prova a premere sull’acceleratore con i canestri di Jovovic (20 pt per lui) ma dall’altro lato trova una Diesel Tecnica che tiene bene il campo e che, all’intervallo, rimane attaccata alla partita sotto di sole 5 lunghezze. Alla ripresa di gioco lacasalinga rientra con un piglio diverso e mette in mostra il divario tecnico dei due roster chiudendo ...

