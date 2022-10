Tre rapine in pochi giorni | catturato il bandito dei veicoli commerciali

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Avrebbe commesso almeno treinnello scorso mese di luglio, ai danni di conducenti di, il 45enne di Casal di Principea cui i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. Tutto è avvenuto sempre seguendo le stesse modalità: con la sua Fiat 500 L di colore bianco e tetto nero, è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, avvicinava le vittime che erano nei furgoni, le minacciava con una pistola, poi rivelatasi giocattolo, e si faceva consegnare il denaro. Con i suoi colpi ripetuti in, ha destato allarme ...

ilmattino.it

... - prosegue - la prima domanda alla quale si è chiamati a rispondere è la seguente: seo più ... stanchi delle sperequazioni economiche tra i cittadini, decidessero di associarsi per compiere...Avrebbe quindi girato peranni l'Europa in treno, facendo vagabondaggio e mantenendosi con furti eper sopravvivere e mandare soldi a casa, ai suoi genitori. In Italia sarebbe giunto ad ... Tre rapine in pochi giorni, preso il bandito dei veicoli commerciali