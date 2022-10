“Tra tutti quei pullman parcheggiati da Mourinho non era facile per il Napoli”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I. Ne scrive anche La Stampa, dopo la Gazzetta. “Il gol di Osimhen è nu babbà, alla Gigi Riva”. Firmato Garanzini per La Stampa. Il giornalista, che da sempre apprezza il, ne scrive sul quotidiano torinese. Nu babbà. Servito in tavola da Oshimen, quando mancavano dieci minuti alla fine e la sensazione era che il controgioco dil’avrebbe avuta patta, vinta no di sicuro, con il gioco di Spalletti. La Roma era entrata in area napoletana una volta sola, dopo pochi minuti, con Abraham: da lì in poi se n’era ben guardata. Ecco il passaggio suida. Ilqualche palla gol nella ripresa l’aveva comunque costruita, anche se non nella consueta quantità ...

Red Hot Cyber

La calzatura più virale dell'Autunno 2022 è ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che, ora,desiderano . Le Birkenstock Boston, retaggio della pandemia a metàun paio di clogs e ...di Pierluigi Panza I fratelli ferraresiarte, libri e amori. Hanno passato metà della loro vita in auto per presenziare da una parte all'...alla stessa ora in tre località diverse Sindaco di... Il browser Chrome è il più vulnerabile tra tutti, seguito da Firefox ed Edge ROMA, 24 OTT. - Undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Spalletti, che batte 1-0 la Roma all'Olimpico e resta in vetta a +3 sul Milan. Poche chance nel primo tempo, an ...Tempi e costi di realizzazione del BarMar non sono ancora noti: Francia, Spagna e Portogallo ne discuteranno a dicembre.