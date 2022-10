Toyota bZ3 - La berlina elettrica debutta in Cina con la prima foto della nuova C-HR

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Laha presentato il secondo modellofamigliaBeyond Zero (bZ). Si trattabZ3, fruttocollaborazione con le joint venture cinesi FAW-e BYD-EV Technology. La vettura sarà disponibile entro la fine dell'anno sul mercato asiatico: un'eventuale sua commercializzazione in altri Paesi, come quelli europei, non è per il momento stata ufficializzata. Linee taglienti per labZ cinese. Gli elementi di stile sono comuni con l'altro modellogamma già svelato, la Suvglobale bZ4X: sulla bZ3 ritroviamo quindi le linee spigolose e aggressive, il passo lungo con sbalzi ridotti e gli elementi aerodinamici che contribuiscono a portare il Cx ...

HDmotori

È la nuova C - HR Nella nota stampa relativa alla, laha anche confermato l'arrivo di un terzo modello della famiglia Beyond Zero, senza per ora fornire ulteriori indicazioni al riguardo. ...è il secondo modello della nuova gamma elettrica bZ. Dopo il SUV elettrico bZ4X arriva una berlina a batteria che è stata sviluppata dalla joint venture trae BYD, in collaborazione ... Toyota bZ3, 600 km di autonomia per la nuova berlina elettrica È la seconda auto completamente elettrica di Toyota. La berlina uscirà almeno inizialmente solamente in Cina, dove questo segmento è ancora molto richiesto.Toyota trong tun này dã cp nht Corolla lên phiên bn 2023 mi nht. C hai cu hình hatchback và sedan ca dòng xe bán chy nht lch s du duc làm li du và duôi gn gàng và sc so hon, d dm ...