Totti e Ilary | dopo gli orologi inizia “la guerra delle scarpe”

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Blasi continua latra i due ex coniugi:il “furto” dei Rolex, ora è la volta: la conduttrice ha richiesto ufficialmente la restituzionesue calzature quanto valgono? Continua a tenere banco la rottura tra l’ex Capitano e la regina dell’Isola dei Famosi che sta assumendo toni sempre più sorprendenti.lmenteaveva lamentato la sottrazione di alcuni preziosi Rolex, ora èa reclamare alcuni suoi oggetti. Fonte FotoLa Blasi, fino ad ora, non ha fatto dichiarazioni dirette in merito alla separazione ma non ha mancato di lanciare una chiara frecciata all’ex marito. Proprio davanti ad un negozio Rolex ha girato un video ironico e provocatorio, ...

... risponde anche a una domanda sulla separazione del secolo, quella tra il suo ex compagno FrancescoBlasi . 'Non posso dire niente, tranne che siate felici e state in pace per il bene ...... dopo aver pronosticato la vincitrice della Serie A ( 'Incrocio le dita e dico Napoli' ), risponde anche a una domanda sulla separazione tra il suo ex compagno FrancescoBlasi: ' Non ...Antonio Cassano ha ricevuto l'ennesimo Tapiro d'Oro da parte del tg satirico di Antonio Ricci per le sue parole al vetriolo su alcuni ex giocatori del Napoli di Maradona: "La verità è che erano scarsi ...Francesco Totti, ennesimo colpo da fuoriclasse: l'ex Capitano della Roma fa sorridere sua figlia Chanel, regalo speciale per la giovane.