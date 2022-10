“Tomaso Trussardi sente una donna del Trono Over” | l’indiscrezione bomba

E il commento didi Nicola Bambini Ma insomma, cosa dovremmo usare per non passare per degli anziani da tastiera Quali sono le emoji accettate e usate dalla Gen Z Tra quelle cool ...Nuovi pettegolezzi piombano nella vita dell'imprenditore, che nel frattempo starebbe provando a ricucire con l'ex moglie Michelle ...Ritorno di fiamma. Buone notizie dal fronte degli affetti per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la conduttrice e l'ex marito sono di nuovo una coppia. Qualche avvisaglia della ritrovata… Leggi ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non ci stanno provando sul serio Il gossip bomba vede l'imprenditore scrivere ad una dama di Uomini e Donne ...