Titane | Donna Haraway e Yoniro | tutti le strade portano al medesimo risultato | Ax6+Au

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Chi come me campa di scrittura, ma credo il discorso sia estendibile in genere a chi mette in conto una certa forma di dipendenza dalla creatività, creatività che non necessariamente deve includere le parole, si trova a scandire le proprie giornate tipo, quelle routinarie, avendo a disposizione un certo lasso di tempo che, genericamente, potrebbero essere catalogate sotto la maxicategoria del “cazzeggio”. In pratica funziona così, uno se ne sta lì, a cincischiare, baloccarsi, trovate voi l’espressione che meglio vi aggrada, in attesa che arrivi una qualche idea, non necessariamente un’idea che poi si sviluppi in qualcosa di più concreto o magari di più articolato, parlo di una suggestione, una intuizione, uno spunto che possa poi generare altro. Quando tutto ciò arriva, diciamolo, chiamiamola epifania, quando questa epifania arriva la giornata prende tutto un altro sapore, perché si ...