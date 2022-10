Tifoso interista pestato allo stadio Franchi | daspo di 3 anni per uno degli ultras viola video

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Notificato oggi undi tre, disposto dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, nei confronti di undi 56, fermato e identificato dalla Polizia di Stato a seguito di un episodio avvenuto sabato sera‘Artemio’, in occasione di Fiorentina – Inter. La vicenda avrebbe avuto luogo nel settore di Maratona dove alcuni tifosi interisti, in occasione di un goal della loro squadra, sarebbero andati ad esultare avvicinandosi al campo in direzione del settore ospiti. Secondo quanto ricostruito, il destinatario del provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, si sarebbe immediatamente precipitato su uno dei supporter neroazzurri che stava rientrando al proprio posto, ...

L'episodio, diversamente da quanto reso stamani, è un altro rispetto a quello ripreso in un video divenuto virale, con lo spintonamento di un altro: da identificare ancora i ...... con tanti episodi arbitrali capaci di surriscaldare gli animi tanto in campo quanto fuori, a fare notizia è stata soprattutto la scena che unha postato sui propri canali social, ...Un tifoso viola di 56 anni ha ricevuto oggi, lunedì 24 ottobre, la notifia di un Daspo di tre anni a seguito di un episodio avvenuto sabato sera allo stadio “Artemio Franchi”, in occasione di Fiorenti ...(Adnkronos) - Daspo di 3 anni per un tifoso della Fiorentina che sabato sera, durante il match con l'Inter allo stadio Franchi, ha aggredito un tifoso nerazzurro. La vicenda avrebbe avuto luogo nel se ...