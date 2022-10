Tifoso aggredito al Franchi | individuato l’autore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) «Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all’interno dell’impianto sportivo. Sabato sera il personale» di sicurezza «è prontamente intervenuto ed è stato identificatodi questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti». Lo ha detto il questore di Firenze Maurizio Auriemma, a margine L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... però, sono state messe in secondo piano da quanto, di vergognoso, andato in scena in tribuna al Franchi dove un giovanenerazzurro è stato, al quarto e decisivo gol della squadra di ...Al grido di 'buttalo di sotto #Dimarco', alcuni tifosi della #Fiorentina ne hannouno ospite, reo di indossare una maglia #Inter allo stadio #ArtemioFranchi. Scene già viste nello stesso impianto anche contro il #Napoli. È ora che intervenga la ...A Pressing fanno discutere le parole di Sconcerti in merito all'aggressione del tifoso interista al Franchi: "Ci sono le attenuanti" ...Il collega Marco Evangelisti ha scritto un fondo sul Corriere dello Sport a proposito dell'episodio avvenuto sugli spalti del Franchi sabato sera in occasione del 4-3 dell'Inter ...