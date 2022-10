“Tifo criminale” | su Sky la serie sui lati oscuri del calcio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sta per prendere il via “– Idel”, una docu-in onda a partire da martedì 25 ottobre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky). L’opera racconta quattro casi di omicidio avvenuti all’interno del mondo delcalcistico, con il racconto di uno degli attori più apprezzati dalla scena L'articolo proviene dae Finanza.

Quattro di questi fatti violenti sono finiti sotto la lente di- Lati oscuri del calcio , la docu - serie in quattro episodi da martedì 25 ottobre su Crime+Investigation : si comincia ......sono 'narcotrafficanti di spicco inseriti da un decennio nel tessutodella Capitale' e 'negli anni sono cresciuti accanto a Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, condividendo anche il... Tifo criminale, i lati oscuri del calcio su Sky: i quattro casi di omicidio raccontati da Francesco Acquaroli La docu-serie in quattro puntate dal titolo TIFO CRIMINALE - LATI OSCURI DEL CALCIO in onda da martedì 25 ottobre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), racconta 4 casi ...Passione, amore, gioia e dolore. Ogni giorno il calcio raccoglie una gran moltitudine di persone che si sintonizzano su tv e piattaforme digitali per seguire e tifare le loro squadre del cuore.