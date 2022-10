(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo l’Italia tocca anche alla rivaleazzurri nei quarti di finale dellaannunciare i propri, gli. Saranno solo quattro gli americani che voleranno a metà novembre in quel di Malaga (Spagna). La certezza è quella rappresentata da Jack Sock nel doppio, uno dei giocatori più forti al mondo nella specialità: a lui dovrebbe essere affiancato Frances(abbiamo visto i duere Federer e Nadal nella giornata dell’addio aldell’elvetico). Dubbi invece sui singolaristi: un posto da titolare dovrebbe essere assicurato per Taylore lo stesso, anche se il giovane Tommy Paul scalpita. All 4? one at the ...

Il teenager indosserà per la terza volta la maglia della Spagna che inseguirà il settimo titolo inDavis. SQUAD ANNOUNCEMENT The locals are here to WIN @RFETenis #DavisCup #byRakuten ......del gruppo alle Finals di Malaga MADRID (SPAGNA) - Ci sarà il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ma non Rafa Nadal nella Spagna che dal 22 al 27 novembre prenderà parte alla fase finale della... Tennis, Coppa Davis 2022: i convocati degli Stati Uniti. Fritz e Tiafoe lanciano la sfida all'Italia