Tennis | Berrettini salta l' Atp di Vienna | ' farò di tutto per esserci a Parigi'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. - (Adnkronos) - Matteodà forfait al torneo Atp 500 di. Lo annuncia, sul suo account Instagram, lo stesso 26enne romano. "A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici sul mio piede sinistro, sono stato informato che non sono in grado di competere a

A questo punto cadono le residue speranze di vedereall'opera alle Atp Finals di Torino. - foto LivePhotoSport - . mc/red 24 - Ott - 22 15:37 24 ottobre 2022

La speranza di tutti gli appassionati diitaliani è quella di rivedere in camponel 2022, soprattutto in ottica Coppa Davis. L'Italia dovrà affrontare gli Stati Uniti ai quarti di ...Matteo Berrettini ha decisono di non partecipare all''Erste Bank Open' , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul ...In vista delle Finals di Coppa Davis, in programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna), dal 22 al 27 novembre, il capitano della Nazionale italiana, ...