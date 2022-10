Taranto | traffico di droga | sedici arresti Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: È in corso, a, l’esecuzione, da parte deidel locale Comando Provinciale, di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 16 persone, a vario titolo, gravemente indiziate di aver costituito una associazione per delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata aldi sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo IV di. Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagniadi, costantemente coordinate dalla D.D.A. di Lecce e nella sua fase iniziale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, hanno permesso di sequestrare complessivamente 20 mila euro in contanti e quasi 3 kg di stupefacente di ...