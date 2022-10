Tabaccai | stop all' obbligo di Pos per le sigarette | ecco cosa non si potrà pagare con bancomat

Già quest'estate, con l'entrata in vigore dell' obbligo del pos e lo scattare delle sanzioni amministrative per gli esercenti , iavevano chiesto un esonero, spiegando che le tabaccherie ...... ha completato l'istruttoria propedeutica all'esenzione dall'obbligo è stato dato alla categoria nel corso del T2000 in Tour di Catania, secondo na nota della Federazione italiana. La ...Ad annunciarlo il direttore dell’Agenzia delle dogane Minenna: «I tabaccai saranno esentati dall’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed i valori bollati» ...Arrivata la comunicazione al T2000 di Catania: niente più pos obbligatorio per tabacchi, giochi e valori bollati ...