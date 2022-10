Calciomercato.com

Ecco alcuni dei tweet che riguardano De: Con questa grinta #DeKetelaere in Italia fa 2 ... 2022#deketelaere #EmpoliMilan- andrea dinatale (@dinatand) October 1, 2022 Continua la ...Ecco alcuni dei tweet che riguardano De: Con questa grinta #DeKetelaere in Italia fa 2 ... 2022#deketelaere #EmpoliMilan- andrea dinatale (@dinatand) October 1, 2022 Continua la ... Svegliate De Ketelaere! Tra scudetto e Champions, il Milan non può aspettarlo come ha fatto con Leao