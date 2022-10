Superbike | Toprak Razgatlioglu | “Il campionato non è importante | penso gara per gara”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non è andato propriamente come previsto il weekend argentino per: il sabato si è concluso nel peggiore dei modi, con una caduta che ha segnato in negativo-1 (conclusa poi al quindicesimo posto); la vittoria in Superpole Race ha ridato morale al Campione del Mondo in carica, ma in-2 si è dovuto accontentare del secondo posto. Sono 82 adesso i punti di svantaggio dida Bautista, una cifraquando mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione. Il turco però appare sereno al riguardo, concentratoper. Ecco il commento del turco al termine di-2 svolta nella giornata di ieri sul ...