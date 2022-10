Superbike | Alvaro Bautista | “Sento di aver fatto il massimo | voglio divertirmi anche in Indonesia”

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è pronto per recarsi a Mandalika () con il chiaro intento di conquistare matematicamente il titolo. Lo spagnolo di Ducati ha regalato emozioniin Argentina nel caratteristico impianto di San Juan Villicum. Il distacco tra l’iberico e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) è aumentato nel corso dell’ultimo fine settimana, il turco è pronto per lottare ancora in Asia con il chiaro intento di posticipare la festa del #19 del gruppo alla tappa di Phillip Island (Australia). Il nativo di Tala de la Reina ha riportato ai microfoni della propria formazione: “E’ stato un fine settimana molto positivo durante il quale mi sono divertito molto. Dopo la vittoria abbastanza agevole in Gara-1 le due corse di ieri sono state più complesse con Toprak e Johnny avevano un passo veramente ...

PILOTA MOTO TEMPO/GAP 1Bautista Ducati 34:24.501 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha +3.389 3 Jonathan Rea Kawasaki +9.784 4 Alex Lowes Kawasaki +11.650 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati +15.656 6 Xavi ...PILOTA TEAM PUNTI 1Bautista Ducati 507 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha 425 3 Jonathan Rea Kawasaki 409 4 Michael Ruben Rinaldi Ducati 260 5 Alex Lowes Kawasaki 217 6 Andrea Locatelli Yamaha 212 ...Doppietta del ducatista in Argentina che si aggiudica gara 1 e 2, mentre Razgatlioglu, caduto in gara 1, vince la Superpole Race ed è secondo in gara 2. Grande Bassani, terzo in gara 1 ...Lo spagnolo della Ducati domina staccando Razgatlioglu che torna a -82 in classifica. 3° Rea, poi Lowes e Rinaldi ...