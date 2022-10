Striscia la Notizia | Tapiro d’oro per Antonio Cassano e gli scandali del voto all’estero | le anticipazioni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AlaValerio Staffelli consegna ilad, i cui commenti senza filtro alzano puntualmente dei polveroni nel mondo del calcio, e non solo. Stasera in onda la prima parte del servizio. E ancora, si continua a parlare deglidel. Tutte lela, 18°perMediasetL’ultima bufera mediatica, in ordine di tempo, è quella sul Napoli di Maradona: «Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati “scappati di casa”? Tanto ...

la(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro ad Antonio Cassano , i cui commenti senza filtro alzano puntualmente dei polveroni nel mondo del calcio, e non solo.Il pubblico di Canale 5 lo conosce anche per il suo ruolo nella redazione dila, che l'ha portato, nel novembre del 2021, a diventare anche il conduttore, in coppia con Sergio ...La loro secondogenita, Chanel, ha compiuto 15 anni: per lei una minicar in regalo dai genitori che hanno deciso di farle un dono importante. L'amico ed ex compagno Cassano lancia un messaggio ...Ora il protagonista di Doc – nelle tue mani è pronto però per un nuovo impegno e sui social ha voluto lanciare un messaggio importante. L’attore ha voluto ricordare l’iniziativa de L’arcobaleno della ...