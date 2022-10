Stop a benzina e diesel | la Ue ora cambia tutto sulle auto 

Il caro - vita stoppa la stretta Ue sulle auto a e . Dopo una serie di rinvii, il 9 novembre la Commissione europea presenterà la nuova normativa Euro 7 che si applicherà alle vetture immatricolate a ...Mentre la data del 2035 per loalla vendita rimane per ora confermata . A parlare del cambio di verso di Bruxelles è oggi Il Messaggero , che spiega che tutto parte dalla guerra in Ucraina : l'...