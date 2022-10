Stefano De Martino annuncia il ritorno in tv | cosa farà il conduttore

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’ultimo annuncio diDepiace non poco ai suoi tantissimi fan che da tempo attendevano la notizia, ecco dove lo vedremo a breve Nei panni diDecontinua a conquistare non poco successo, da anni è infatti tra i volti più amati e seguiti sul piccolo schermo. Nelle ultime settimane è tornato in onda su Rai Due con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, moltissimi sono i telespettatori che stanno come sempre apprezzando la trasmissione.De(Screenshot video Wittytv)Stasera tutto è possibile non sarà l’unico programma condotto dal marito di Belen Rodriguez, lui stesso ha fatto un annuncio che ha fatto subito impazzire i suoi tantissimi fan. Una notizia che in molti attendevano già da un ...