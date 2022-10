Stasera tutto è possibile | 24 ottobre | anticipazioni ed ospiti della puntata

(Di lunedì 24 ottobre 2022)torna con la quinta. Il programma va in onda sempre in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino. Il debutto del programma nel 2022 ha fatto segnare un ottimo ascolto tra i telespettatori superando il milione., 24Lo show di Rai 2continua in prima serata con la conduzione di Stefano De Martino, confermato al timone del programma. La quintava in onda lunedì 242022. Il temaserata è “Step-app” e tra i giochici sono l’immancabile Stanza ...

Attesissima24 ottobre (alle 20:00 all'Auditorium Zanotti Bianco) la Compagnia del Sole ... ma probabilmente- come in teatro - è solo illusione. Mercoledì 26 ottobre " alle 20:00 all'...è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino, questa sera alle 21.20 su Rai 2. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa ...BOLOGNA Arrivato il via libera dal ministero della Salute, l’Emilia-Romagna è pronta a partire con la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid-19. La direzione dell’assessorato regiona ...Grande Fratello VIP anticipazioni stasera 24 ottobre, in arrivo una sorpresa per la vippona Nikita Pelizon ed una nuova eliminazione.