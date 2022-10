«Sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza | fraternità e amore»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Grande festa per la prima comunione di Paola Carta. La figlia di Laura Pausini, nata nove anni fa dall’con il chitarrista Paolo Carta, ha raggiunto un traguardo importante. Che la famosa mamma, come d’abitudine, ha condiviso sui social pubblicando una carrellata di immagini del party post cerimonia e parole piene d’affetto dedicate alla sua bambina. Laura Pausini, icona di stile ed eleganza X ...

Il Post

Ciononostante l'esercito ucrainoa difendersi da questi droni , in tre modi: con i voli di pattugliamento da parte dei jet militari che controllano lo spazio aereo; con i sistemi di ...Bisogna innovaree prendendo spunti dagli altri" . Vale per il mondo accademico, ma non ... il crime trova nuova linfa in streaming La variante di Covid - 19 creata in laboratoriofacendo ... L’Ucraina sta imparando a proteggersi dai droni russi Intercettandoli con i jet o colpendoli da terra con artiglieria e fucili: ma è ancora un'operazione complicata e dispendiosa ...