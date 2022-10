Spuntano le presunte richieste di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Come ormai ben sappiamo tutti,è una delle concorrenti delVip 7 che ha fatto e continua a far molto discutere. Ma, stando ad alcune indiscrezioni e come riportato da Dagospia, pare che attorno alla sua partecipazione girino delle cifre esorbitanti. Parliamo di presunti cachet con cifre a quattro zeri a settimana. Scopriamone di più insieme. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 Alfonso Signorini e la questione su Mark Caltagirone Nel corso delle ultime settimane, Alfonso Signorini ha anche deciso di prendere in considerazione la questione attorno all’affaire Mark Caltagirone. Una vicenda che ha descritto la stessacome una vittima di una truffa amorosa. A tal proposito, Dagospia e, per la ...