Sport Invernali | quale sarà l’impatto dell’esclusione di Russia e Bielorussia dalle Coppe del Mondo Fis 2022-23?

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella giornata di sabato 22 ottobre, la Fis ha deciso di prolungare l’embargo nei confronti degli atleti russi e bielorussi, ai quali, pertanto, nonconsentito di gareggiare in Coppa delnel corso della stagione-23. O quantomeno nonpermesso loro di iniziarla, perché se per qualche miracolo il conflitto nell’Europa dell’Est dovesse cessare, allora la situazioneiva potrebbe a sua volta tornare alla normalità. Eventualità, al momento, utopica. La mossa della Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard avrà ripercussioni molto diverse a seconda degli. Senza dubbio il più condizionatolo sci di fondo, disciplina già in forte crisi di per sé, che per di più vedrà venire meno i temi più interessanti dell’epoca corrente, a ...