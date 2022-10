Spal | tanti bambini allo stadio per “La scuola biancazzurra” e Tacopina…video

SPAL

Nel post partita di- Cosenza ha raggiunto i giornalisti presenti in sala stampa anche il centrocampista ...- ha dichiarato il calciatore spallino - e così facendo riusciamo a creare...... prima di chiudere raccontando come celebrerà i primi tre punti conquistati alla guida della. '... non la buttiamo mai e troviamospazi. In campo mi trovo bene sia mezzala che sulla trequarti,... Rinnovato l'accordo di collaborazione tra SPAL e Unife Da poco sulla panchina della SPAL, Daniele De Rossi ha già ottenuto la sua prima vittoria da tecnico. Il club ferrarese si è imposto sul Cosenza con un largo 5-0. A tal proposito si è espresso ad Este ...SPAL, Maistro: 'Con De Rossi giochiamo tanto la palla, non la buttiamo mai e troviamo spazi' Dopo il largo successo sul Cosenza, il centrocampista della SPAL Fabio Maistro ha parlato in sala stampa: ' ...