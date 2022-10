“Sospeso per tre mesi” Mario Giordano | la notizia sconvolge i fan | cosa succede a Fuori dal Coro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Brutte notizie perdalper tre. La conferma arriva da “Calcio e Finanza“, che sembra avere delle conferme da Mediaset. Una decisione che, se confermata, lascerà spazio a diverse interpretazioni dal punto di vista politico ma soprattutto aziendale. Sembra infatti che il programma dilascerà Rete 4 tra poche settimane, il prossimo 15 novembre e non il 13 dicembre, come invece doveva essere. Il programma sovranista che dava filo da torcere a “CartaBianca” e “DiMartedì” dovrebbe tornare in onda martedì 14 febbraio 2023. Precisamente tredopo. Ma perché? C’è da dire che lo scorso anno la stessa trasmissione aveva subito uno stop di un mese per le festività natalizie. Ora invece ...

Corriere della Sera

15 ("Nota") e 16 ("Importo") ma vengono introdotti nuovi codiciil campo n. 15. Nel dettaglio, all'interno dei campi in esame il sostituto d'imposta dovrà indicare: - il codice (da 1 a 15)...- già noto alle forze dell'ordine,resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il ... Il ragazzo, a cui avevanola patente, ha provato ad occultare lo scooter in una zona di ... L’arbitro Valeri sospeso per un turno per il mancato rosso a Dimarco in Fiorentina-Inter L'ultimo successo a Bruxelles sul price cap e prima di cedere il timone alla Meloni. L'emozione del saluto al picchetto d'onore e mistero sul futuro: "Chiedo a mia moglie" ...Il prezzo sospetto salta Le aziende cinesi hanno interrotto i piani per un'IPO negli Stati Uniti 23/10/2022 22:51 Un insolito aumento dei prezzi salta ...