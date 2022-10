“Sopravvissuti” | le anticipazioni di stasera 24 ottobre 2022 | sconvolgente verità su Armando

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “”, ledi24– Nel quarto appuntamento con “”, serie televisiva con protagonista Lino Guanciale, in onda su Rai 1 per sei puntate, i superstiti dell’Arianna subiscono minacce e iniziano a temere sul serio per le loro stesse vite. Lo spettatore verrà a conoscenza di unasu: l’uomo uscì incolume dalla tempesta che colpì l’imbarcazione. Leggi anche l’articolo —> Antonietta Bello, l’ex storica di Guanciale rivela: “Ho scoperto di essere lesbica” Un altro importante appuntamento con la serie tv targata Rai “”.lunedì 24ritorna la fiction di sei episodi ...

del settimo episodio: Assassini La scritta davanti alle abitazioni deialza la tensione tra di loro. Chi li sta minacciando La prima sospettata è Anita, poi ...La co - protagonista dispiazza su un colossal di Rai1: 'Ruolo che non mi ha dato più di tanto' In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata della fiction attualmente in ... Sopravvissuti, quarta puntata stasera in tv: il mistero si infittisce tra assassini e bugie. E gli ascolti... La serie tv con protagonisti Lino Guanciale e Barbora Bobulova racconta il naufragio di un'imbarcazione e la difficoltà vissute dai passeggeri sopravvissuti al naufragio ...Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori la serie tv Sopravvissuti, quella che va in onda su Rai 1 ogni lunedì e che vede tra i protagonisti l’attore Lino Guanciale, nei panni di Luca.