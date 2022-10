Sofia Crisafulli ha un nuovo fidanzato? La foto con il Gentleman Federico Menconi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lei si chiama, influencer, tiktoker con milioni di followers sui social. Una ragazza di cui il web parla ormai da tempo. Nell'ultimo weekend, appena trascorso, spunta alcune Ig stories con, il "". Un uomo che sui social sta spopolando. Odontoiatra di professionale, imprenditore con varie cliniche sparse per l'Italia, sembra che abbia conquistato. I due hanno pubblicato alcuni video e storie insieme a Milano. Cuori e tag: tutto fa pensare che ci sia del tenero.ha già un figlio (infatti nelle Stories si può notare un passeggino). Il piccolo si chiama Thiago ed è nato da una precedente relazione con Agostino Catanzariti (i due si sono lasciati). “Non è stato facile portarti alla luce”, aveva raccontato ...

Fanpage.it

... Marnati Elisa, Massara Gianfranco, Oldani Nicoletta, Ragguaglio Chiara, ReginiBeatrice. 12. ... Argento (5 anni e 12 donazioni o 16 donazioni)Simona, Fusar Poli Christian, Marazzini ...In molti l'hanno accusata di aver copiatoche solo qualche giorno ha partorito un bimbo che si chiama proprio Thiago. E' bene sottolineare che Chiara e la tiktoker sono grandi amiche ... Sofia Crisafulli: A 18 anni mi dicevano che non potevo diventare madre, non ho mai voluto abortire Sofia Crisafulli ha raccontato a Fanpage.it la sua prima gravidanza e la nascita del figlio Thiago. Tiktoker da più di 1 milione di follower, 18 anni, è sempre rimasta attiva sui social nonostante le ...Ospite nella redazione di Fanpage.it, Sofia Crisafulli ha raccontato la sua prima gravidanza e la nascita del figlio Thiago.