SMS Inps Informa per assegn unico | fate attenzione! | Ecco come stanno le cose

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non è la prima volta che SMS camuffati da truffa raggirano gli italiani. Questa volt all messaggio è targato. Un consiglio: statene alla larga. Un messaggio di testo sta arrivando sul telefono degli italiani. Dicono sia l’ma non è così. Meglio non aprire uno dei messaggi con scritto. Si tratta di L'articolo SMSperleNewNotizie.it.