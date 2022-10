Serie A | anticipi e posticipi | Napoli-Juventus il 13 gennaio | Napoli-Roma il 29 alle 20 45

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La LegaA ha reso notooltre alla programmazione televisiva delle gare di campionato che andranno dalla diciassettesima alla ventunesima giornata. La diciassettesima giornata prenderà il via sabato 7con Fiorentina-Sassuolo15.00,-Udinese18.00 e Monza-Inter20.45. Domenica12.30 la Salernitana ospita il Torino, mentre Maurizio Sarri accoglierà con la sua Lazio l’Empoli,15.00 in contemporanea a Spezia-Lecce.18.00 in programma-Sampdoria, mentre20.45 ci sarà Milan-. Due idi lunedì 9Hellas ...

