Serie A | anticipi e posticipi fino alla 21^ giornata | derby di Milano domenica sera

La LegaA ha reso noto, posticipi e la programmazione televisiva delle gare di campionato che andranno dalla diciassettesima alla ventunesima giornata. Turni che prevedono diversi scontri di ...A © LaPresseAlcune date sono da segnare in rosso come la sfida Milan - Roma, valida per la ...al sabato anche per Inter e Milan che poi la giornata successiva giocheranno di lunedì e ...La Lega Serie A ha diramato la programmazione ufficiale degli anticpi/posticipi delle giornate dalle 17a alla 21a ...La Lega Serie A ha diramato le date delle prime giornate di campionato del 2023: la scelta per la Supercoppa La Lega Serie A ha ufficializzato le date del campionato, relative alle prime giornate del ...