Selvaggia Lucarelli è imperdonabile | “Così piena di te” | affondo vergognoso

Leggi su specialmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’opinionistacompie uno scivolone apocalittico sui social, scatta la gogna mediatica dopo le insinuazioni.(fonte youtube)Da sempre immersa fino al collo nelle polemiche, l’opinionista e giornalistanon si è lasciata sfuggire l’occasione per commentare la recente cerimonia di insediamento della novella premier Giorgia Meloni. Austero abito nero, e un rapido cambio di scarpe, la leader di Fratelli d’Italia ha presenziato seria e compunta al passaggio di testimone, salvo poi assentarsi in tutta fretta da Palazzo Chigi.ha quindi ironizzato sull’auto da lei scelta per l’improvvisa fuga, un’Audi scura, facendo riferimento al concetto di “sovranità” sbandierato da Giorgia ...