Segni È calato il sipario sulla 65^ Edizione della Sagra del Marrone Segnino Il bilancio della manifestazione ed i ringraziamenti del Sindaco Piero Cascioli

Borsa Italiana

... restando sotto la soglia di 50, per quanto l'indice flash sulla produzione manifatturieraun miglioramento a 44,2 da 43,3, mentre l'indice flash Pmi e'al 47,4 (da 47,7), ai minimi da ...... Aggiungete il composto sulla pasta che, nel frattempo avetee scolato, ed assaporate questa ... una bruttissima situazione Guardati le spalle ed allontanati da loro: sono ipiù invidiosi ... Francia: indice flash Pmi composito scende a 50 in ottobre (da 51,2) Alla chiusura degli scambi a Piazza Affari, oggi, secondo i dati di Borsa Italiana, le adesioni all'opa lanciata da Deva Finance della famiglia Della Valle sulle azioni Tod's è al 17,84% delle azioni ...Torna il girone C di Promozione Lazio, con la terza giornata ricca di partite e risultati importanti. Il più importante è quello del Fiumicino, che in casa stende l'Ostiantica con un netto 5-0 caratte ...