Scuola e merito | Landini | ' Prima rimuovere diseguaglianze' E Calenda si arrabbia

Il segretario della Cgil critica la nuova dicitura del ministero dell'Istruzione. Il leader di Azione:'Parole incredibili'. Bonelli (Verdi). 'E' pariolino, non può ...... poi neldelle sue iniziative non dice nulla. E' inconcepibile che non si dica nulla sulle ...proseguirà domani pomeriggio per ultimare l'ordine del giorno iniziando dalla questione della...Il segretario della Cgil critica la nuova dicitura del ministero dell'Istruzione. Il leader di Azione:"Parole incredibili". Bonelli (Verdi). "E' pariolino, non può capire" ...Posizioni differenti tra Landini e Sbarra sull'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel dibattito interviene anche Calenda ...